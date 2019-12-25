Массовые мероприятия во время пандемии в Швеции были запрещены.

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом. Мнением поделился спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magik.

Он считает, что пример Швеции по введению мягких ограничительных мер в борьбе с COVID-19 в перспективе должен стать ориентиром для других стран. Набарро подчеркнул, что шведские власти не стали вводить жёсткие ограничения, сделав ставку на сознательность граждан. Их просили соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать в удалённом режиме.

Массовые мероприятия во время пандемии в Швеции были запрещены, однако все остальные учреждения и заведения были открыты.

Ранее в Швеции раскрыли причину опасной формы коронавируса.

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