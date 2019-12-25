Мелита Вуйнович рассказала о неспецифическом иммунитете у переболевших COVID-19.

В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом. Об этом журналистам телеканала "Звезда" заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Медик считает, что на данном этапе распространения инфекции рано говорить о том, что у переболевших COVID-19 имеется иммунитет против повторного инфицирования.

По словам Мелиты Вуйнович, медики пока что могут говорить только о том, что у выздоровевших пациентов от коронавируса наблюдается резистентность к вирусу или неспецифический иммунитет.

Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше прокомментировала эксперт

Вуйнович заметила, что наличие неспецифического иммунитета не значит, что в организме человека вырабатывается достаточное количество антител, чтобы обеспечить быструю реакцию на повторное попадание вируса.

ВОЗ засомневалась в уханьском источнике коронавируса.