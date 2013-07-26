В Ульяновской области экс-первый замгубернатора подозревается в хищении

Анатолий Озернов мог принимать участие в преступной схеме, используя служебное положение.

В Ульяновской области экс-первый заместитель губернатора подозревается в хищении бюджетных средств, совершенного группой лиц. Об этом сообщили представители пресс-службы Следственного комитета России. Известно, что фигурантом уголовного расследования стал мужчина, ответственный за растрату денежных средств, которые должны были направиться на ремонт дорог, а также реконструкцию административных объектов органов власти.

Следствие установило, что Анатолий Озернов причастен к преступным эпизодам. Он занимал пост первого заместителя главы региона с 2014 года по апрель 2021 года. Используя должностное положение, чиновник привлек к схеме по заключению государственных контрактов аффилированных ему бизнесменов. Предприниматели выигрывали в конкурсах. Нарушители вносили в проектно-сметную документацию в период строительства 2019-2021 годов ложные данные. В частности, увеличивали стоимость расходных материалов и работ. Ущерб составил более 15 млн рублей.

Сейчас подозреваемый задержан. Его поймали на территории столичного региона. Следствие будет просить суд арестовать экс-чиновника.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

