В Улан-Удэ неизвестный напал на школьницу у школы и попытался ее изнасиловать

Мужчина испугался прохожих и убежал.

В Улан-Удэ неизвестный напал на школьницу, отобрал деньги и попытался изнасиловать.

ЧП произошло 20 января утром на территории школы. Неизвестный мужчина напал на 17-летнюю ученицу 11 класса, которая направлялась на занятия. Мужчина потребовал отдать деньги. Девушка испугалась и отдала имеющиеся у нее 700 рублей. Затем мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнюю и начал раздевать. Но преступник не смог исполнить свои намерения, так как испугался прохожих и убежал с места преступления.

Следственными органами СКР по РБ по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "разбой". Злоумышленника ищут. Записи с камер наблюдения обрабатываются.

Ранее: В Томской области при пожаре погибли 11 человек

Видео: СУ СК РФ по РБ