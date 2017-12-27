В Ульянке подросток отравился парацетамолом

В Кировском районе врачи скорой помощи экстренно госпитализировали мальчика с отравлением анальгетиком.

Юный житель Кировского района госпитализирован в пятую детскую больницу имени филатова с отравлением лекарственным препаратом. Сообщается. что до данного инцидента 17-летний подросток угрожал родителям, что не собирается оставаться на этом свете.

Мальчика забрали около 23 часов вечера из квартиры по улице Стойкости. По имеющимся сведениям, пострадавший принял около 40 таблеток анальгетика - парацетамола.

В настоящее время медики наблюдают у юноши симптомы серьезного поражения печени и поджелудочной железы, которые часто проявляются при тяжелом отравлении.