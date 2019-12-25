В Украине завершили сборку фюзеляжа самолета Ан-178-100П

Предполагается, что готовый самолет войдет в состав ВСУ в 2023 году.

В Украине на государственном предприятии "Антонов" завершена сборка фюзеляжа первого военно-транспортного самолета Ан-178-100П. Об этом информирует пресс-служба предприятия.

Сообщается, что будущий самолет будет предназначен для Вооруженных сил Украины. Контракт на работу был подписан 29 декабря 2020 года. Всего планируется изготовить три самолета Ан-178-100П за четыре года.

Согласно данным пресс-службы, в настоящее время готов только фюзеляж. До конца текущего года будут изготовлены другие элементы самолета. После чего начнется сборка. Предположительно, новый самолет войдет в состав ВСУ в 2023 году.

Ан-178-100П является модернизированной версией украинского самолета Ан-178. Власти страны намерены с помощью этих транспортников заменить устаревшие Ан-12 и Ан-26.

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Фото: antonov.com