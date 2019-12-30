В Ухане завершили строительство больницы для пациентов с коронавирусом

Госпиталь "Хошэньшань" начнет работу 3 февраля.

Китайские СМИ сообщили 2 февраля, что в Ухане построили первую больницу для пациентов с коронавирусом. Госпиталь "Хошэньшань" начнет работу 3 февраля и рассчитан на тысячу мест. Почти полторы тысячи врачей будут работать в этой больнице.

Больницу построили за 11 дней: строительство велось ускоренно с 23 января. Вторая временная больница начнет работу 6 февраля.

Ранее мы сообщали, что зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая.

Напомним, петербуржцам рассказали, как спастись от коронавируса.

Видео: YouTube / South China Morning Post