Петербуржцам рассказали, как спастись от коронавируса

Как сообщает Роспотребнадзор по Петербургу, симптомы коронавируса крайне похожи с симптомами гриппа и ОРВИ — та же высокая температура, боль в горле и мышцах, слабость, иногда даже тошнота и рвота. Поэтому заниматься самолечением крайне опасно: при первых же признаках недомогания необходимо обратиться к врачу.
Если заболел кто-то из членов семьи, нужно выделить ему отдельную комнату, а все контакты с ним свести к минимуму. А также регулярно проветривать помещение и носить маску.
К заражению вирусом больше всего предрасположены пожилые люди, маленькие дети, беременные, все люди с ослабленным иммунитетом.
Чтобы обезопасить себя, лучше избегать места массовых скоплений людей, а также регулярно мыть руки. Чем чаще, тем лучше.
Ранее мы сообщили, что в Карелии госпитализировали студента из Китая с подозрением на коронавирус.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )