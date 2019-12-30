Они обеспечены всем необходимым.

В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян. Из них 75 наших соотечественников являются студентами. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ Георгия Егорова. Дипломат заявил, что со всеми поддерживается контакт. Просьбы россиян, связанные с продовольствием и водой решается совместно с МИД КНР и местными властями.

Все вопросы мы стараемся решать в ручном режиме прокомментировал спикер

В частности, одна из студенток по имени майя Новоселова жаловалась на то, что вуз отказался выдавать защитные маски. После звонка из посольства руководству университета данную проблему решили. В остальном россияне обеспечены всем необходимым.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть.

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