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В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян
Сегодня, 9:58
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lesjasap

В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян

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Они обеспечены всем необходимым.

В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян. Из них 75 наших соотечественников являются студентами. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ Георгия Егорова. Дипломат заявил, что со всеми поддерживается контакт. Просьбы россиян, связанные с продовольствием и водой решается совместно с МИД КНР и местными властями.

Все вопросы мы стараемся решать в ручном режиме

прокомментировал спикер

В частности, одна из студенток по имени майя Новоселова жаловалась на то, что вуз отказался выдавать защитные маски. После звонка из посольства руководству университета данную проблему решили. В остальном россияне обеспечены всем необходимым.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: китай, коронавирус, ухань, хубэй
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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