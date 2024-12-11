В Уфе задержали подозреваемых в серии краж зеркал заднего вида внедорожников

Общий материальный ущерб превысил миллион рублей.

В Уфе полицейские задержали подозреваемых в серии краж зеркал заднего вида внедорожников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, двое жителей Самарской области приехали в Уфу специально для совершения краж. По предварительной версии, похищенные зеркала они отправили своим сообщникам в столицу через службу доставки. В полицию поступило пять сообщений о кражах зеркал заднего вида с внедорожников премиум-класса.

Общий материальный ущерб превысил миллион рублей. Отмечается, что все кражи были совершены в один ночь. Подозреваемых задержали на выезде из Уфы. Оба признались в содеянном. Возбуждены уголовные дела.

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