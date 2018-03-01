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В Уфе погибли 5 граждан Южной Кореи

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Появились подробности трагедии.

Сегодня утром, 1 марта, на стройплощадке были обнаружены тела 5 рабочих, граждан Южной Кореи.

На улице Блюхера в строительном вагончике были обнаружены тела 5 рабочих из Южной Кореии. Они приехали в Россию для трудоустройства легально. Сообщается, что на объекте повредился кабель электрообогрева и, чтобы не замерзнуть, мужчины разожгли костер в ведре.

По предварительной версии, мужчины скончались от отравления угарным газом. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти потерпевших,  а также ряд других судебных экспертиз.

СУ СК РФ по РБ

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по РБ

Теги: башкирия , погибли граждане кореи , уфа
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Мировые новости

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