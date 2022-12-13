Сообщается, что у него была ишемическая болезнь сердца.

В Уфе пациент умер у входа в поликлинику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел утром 22 марта. 65-летний местный житель посетил поликлинику, чтобы сдать анализы. Спустя какое-то время ему стало плохо. Охранник предложил мужчине прилечь на кушетку, позвал местных врачей и вызвал скорую. Спустя время у пациента остановилось сердце.

Бригада скорой помощи приехала через 20 минут. В это время сотрудники медучреждения начали реанимационные мероприятия. Вместе они пытались откачать мужчину. Сообщается, что у него была ишемическая болезнь сердца.

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Видео: Telegram / SHOT

