  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:25
98
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Тюменской области из-за угрозы лесного пожара эвакуировали санатории

0 0

При этом уточняется, что это превентивная мера, людям ничего не угрожает.

В Винзилинском муниципальном образовании Тюменской области, где бушуют лесные пожары, из-за угрозы возгорания эвакуировали персонал и постояльцев санаториев и профилакториев. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Тюменского муниципального района Галина Евсеева.

При этом уточняется, что это превентивная мера, людям ничего не угрожает. Но учреждения могут оказаться в опасности, если ветер изменит свое направление.

Эвакуированных разместили в Винзилинской школе. При необходимости их готовы принять в Боровской школе.

Биолог назвал животных, которые чаще всего страдают от лесных пожаров.

Видео: ВК/ЧС Тюмень

Теги: лесные пожары, санаторий
Категории: Тема дня, Происшествия, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии