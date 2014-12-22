В Тюменской области из-за угрозы лесного пожара эвакуировали санатории

При этом уточняется, что это превентивная мера, людям ничего не угрожает.

В Винзилинском муниципальном образовании Тюменской области, где бушуют лесные пожары, из-за угрозы возгорания эвакуировали персонал и постояльцев санаториев и профилакториев. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Тюменского муниципального района Галина Евсеева.

При этом уточняется, что это превентивная мера, людям ничего не угрожает. Но учреждения могут оказаться в опасности, если ветер изменит свое направление.

Эвакуированных разместили в Винзилинской школе. При необходимости их готовы принять в Боровской школе.

Биолог назвал животных, которые чаще всего страдают от лесных пожаров.

Видео: ВК/ЧС Тюмень