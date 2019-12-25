Биолог назвал животных, которые чаще всего страдают от лесных пожаров

Еще одним серьезным испытанием для зверей является период покоса травы.

Одной из самых серьезных проблем экологии являются ежегодные лесные пожары, которые становятся настоящей бедой для животных. Больше всего в них страдают зайцы и зайчата. Уничтожает огонь и птичьи кладки. Об этом "Невским новостям" рассказал зоолог Павел Глазков.

Еще одним испытанием для животных является период покоса травы и сена, во время которого погибают насекомые и птицы. Как отмечает специалист, во многих европейских странах от практики раннего травокошения уже отказались.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге с 26 апреля запрещено посещать лесопарковые зоны и разводить огонь. Он будет действовать до 12 июля 2021 года. На период особого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

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