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Биолог назвал животных, которые чаще всего страдают от лесных пожаров
Сегодня, 8:31
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kraratau27

Биолог назвал животных, которые чаще всего страдают от лесных пожаров

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Еще одним серьезным испытанием для зверей является период покоса травы.

Одной из самых серьезных проблем экологии являются ежегодные лесные пожары, которые становятся настоящей бедой для животных. Больше всего в них страдают зайцы и зайчата. Уничтожает огонь и птичьи кладки. Об этом "Невским новостям" рассказал зоолог Павел Глазков.

Еще одним испытанием для животных является период покоса травы и сена, во время которого погибают насекомые и птицы. Как отмечает специалист, во многих европейских странах от практики раннего травокошения уже отказались.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге с 26 апреля запрещено посещать лесопарковые зоны и разводить огонь. Он будет действовать до 12 июля 2021 года. На период особого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. 

Фото: pixabay

Теги: бережное отношение, животные, защита животных, опасно, петербург, экология
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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