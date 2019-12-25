Биолог назвал животных, которые чаще всего страдают от лесных пожаров

Одной из самых серьезных проблем экологии являются ежегодные лесные пожары, которые становятся настоящей бедой для животных. Больше всего в них страдают зайцы и зайчата. Уничтожает огонь и птичьи кладки. Об этом "Невским новостям" рассказал зоолог Павел Глазков.
Еще одним испытанием для животных является период покоса травы и сена, во время которого погибают насекомые и птицы. Как отмечает специалист, во многих европейских странах от практики раннего травокошения уже отказались.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге с 26 апреля запрещено посещать лесопарковые зоны и разводить огонь. Он будет действовать до 12 июля 2021 года. На период особого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.
Фото: pixabay
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