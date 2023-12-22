В Тюмени выявили 15 мигрантов-правонарушителей

В ходе рейда стражи правопорядка назначили шести мигрантам наказание в виде штрафа.

В Тюмени правоохранители выявили 15 мигрантов-правонарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе рейда стражи правопорядка назначили шести мигрантам наказание в виде штрафа. В отношении остальных нарушителей миграционного законодательства составлены материалы, которые направят в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае задержали несовершеннолетнего помощника телефонных аферистов.

Видео: УМВД по Тюменской области