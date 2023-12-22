В общей сложности пенсионеры отдали мошенникам 364 тысячи рублей.

В Красноярском крае задержали несовершеннолетнего помощника телефонных аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись якобы их детьми, которые стали виновниками ДТП и просили прислать им деньги, чтобы урегулировать ситуацию. К жертвам обмана приезжал курьер, который забирал у них наличные. В общей сложности пенсионеры отдали мошенникам 364 тысячи рублей.

Полицейские задержали помощника телефонных аферистов. Им оказался 15-летний подросток, который искал подработку через одну из площадок, где на него вышли злоумышленники. Ему надо было собирать по адресам деньги и переводить их на указанный счет. Также сообщается, что подросток знал, что это криминальные деньги, но продолжал участвовать в обмане. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае задержали курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров крупную сумму денег.

Видео: ГУВД Красноярского края