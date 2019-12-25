В Тюмени из колонии-поселения сбежал осужденный за убийство

Он "отсидел" 21 год, оставалось еще два.

В Тюменской области из колонии-поселения сбежал заключенный, который отбывал срок за убийство. Об этом информирует пресс-служба регионального УФСИН.

Согласно ориентировке на сайте ведомства, беглецом является 43-летний Александр Новиков. По данным источника "РИА Новости" в 2000 году его приговорили к 23 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью и за нарушение еще некоторых статей Уголовного кодекса РФ.

Вчера, 15 сентября, при проверке сотрудники не обнаружили его на рабочем месте на автомойке, куда он был трудоустроен. из сообщения собеседника СМИ

В феврале текущего года мужчину перевели в колонию-поселение из колонии строгого режима. Ему оставалось "отсидеть" около двух лет.

Ранее названный СМИ виновником нападения на отдел полиции в Воронежской области мужчина опроверг причастность к нападению.

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