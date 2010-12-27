В Тюмени горожанин открыл огонь по сотрудникам Росгвардии: есть пострадавший

Нападавший был обезврежен.

В субботу, 10 августа, в Тюмени горожанин открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Инцидент произошел на улице Интернациональной. Как оказалось, сотрудники Росгвардии на улице заметили подозрительного гражданина. Когда они подошли поближе к мужчине, то в сотрудников вневедомственной охраны полетел неизвестный предмет. В итоге был ранен один росгвардеец.

При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца сказано в сообщении

В данный момент, жизни правоохранителей ничего не угрожает. Нападавшего обезвредили.

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Фото:pixabay