В Тверской области погиб водитель лесовоза

В Тверской области на трассе М10 погиб водитель грузовика с лесом.
"Тверские Ведомости" со ссылкой на ГИБДД региона сообщают, что авария произошла накануне вечером, 22 октября" на 203 километре трассы М 10. Лесовоз врезался сначала в отбойник, а затем в большегруз. В результате ДТП водитель лесовоза погиб.
ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины ДТП. Из-за аварии дерево вывалилось на трассу, для движения транспорта был организован объезд.
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Фото: УГИБДД по Тверской области
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