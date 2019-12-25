В Вологодской области поезд "Челябинск - Петербург" насмерть сбил 3 подростков

Под колесами погибли две девочки и их друг.

В Вологодской области на станции Вохтога под колесами поезда из Челябинска в Санкт - Петербург погибли две подружки 14 лет и их 15-летний друг, сообщает Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Дети переходили железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист предпринял экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Дети от полученных травм погибли.

Управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следователями осмотрено место происшествия, проводится осмотр места проживания несовершеннолетних, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием предпринимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию. Северо-Западный СУТ СК России

Расследование уголовного дела продолжается

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Фото: Северо-Западный СУТ СК России