В Туве спасли мужчину, провалившегося в пятиметровую яму

Сейчас пострадавший передан медикам.

Российские спасатели вытащили 46-летнего мужчину, попавшего в ночное время суток в пятиметровую яму, вырытую под септик. Известно, что яма была ничем не заполнена. Инцидент произошел в тувинском городе Кызыле, когда местный житель возвращался домой. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства по региону через официальный Telegram-канал МЧС России.

Самостоятельно выбраться он не мог, мобильного телефона у пострадавшего не было. Только днем следующего дня его крики услышали прохожие. сообщение ГУ МЧС

В профильном ведомстве уточнили, что специалисты уже передали пострадавшего врачам. В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС