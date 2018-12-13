Российских туристов просят не есть и не пить около мусульман в Турции

В Турции стартовал с захода солнца в воскресенье стартовал священный для мусульманского народа месяц Рамадан. Религиозные организации республики просят туристов проявлять деликатность к местным жителям, не пить и не есть около них.
Рамадан завершится в этом году 3 июня. Целый месяц правоверным мусульманам нельзя есть, пить днем, а также заниматься любовью.
Желательно относиться с уважением к людям, которые соблюдают пост, и по возможности не есть и не пить днем рядом с ними, чтобы не соблазнять их, не заставлять испытывать страдания.
Мустафа Джеррах, пресс-секретарь госправления по делам религии Турции
В 2019 году Рамадан выпал на жаркое время года, поэтому верующим будет особенно тяжело.
Туристы также должны быть готовы к тому, что во время сна их могут потревожить барабанщики. Они ездят по улицам, чтобы известить о раннем завтраке.
Год назад турецкая Onur Air открыла рейсы из Петербурга в Аланью.
Видео: Sahab Media/ YouTube
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