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Турецкая Onur Air открыла рейсы из Петербурга в Аланью
Сегодня, 17:35
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alexandra08
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Турецкая Onur Air открыла рейсы из Петербурга в Аланью

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Сообщение между странами начнется в пятницу 27 апреля.

Турецкая авиакомпания Onur Air открыла регулярные рейсы из Петербурга в Аланью. Об этом рассказали в пресс-службе "Пулково".

Авиасообщение начнется в пятницу 27 апреля. До 23 мая перелеты будут осуществляться 2 раза в неделю. После этой даты петербуржцы смогут летать трижды в неделю. Добавочный рейс руководители авиакомпании планируют открыть в среду. 

Турция – одно из наиболее популярных направлений в маршрутной сети "Пулково". Прямой пассажиропоток между Петербургом и турецкими городами составил около 723 тысяч человек. Наибольший спрос пришелся на июнь-сентябрь.

Пресс-служба "Пулково".

На данный момент, из петербургского аэропорта на регулярной основе можно улететь в Стамбул и Анталью. Кроме того, есть чартеры в Анталью, Даламан и Бодрум.

Фото: Pixabay.com

Теги: onur air , аланья , петербург , турция
Категории: Новости СПб

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