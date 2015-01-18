В Турции после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу вспыхнули протесты

Ожидается, что массовые акции охватят всю территорию страны в воскресенье.

На территории Стамбула и других городах Турции в среду, 19 марта, прошли массовые демонстрации в знак протеста против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Многие в стране считают данного политика основным конкурентом на президентских выборах 2025 года для действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующие сведения появились в издании Astana TV со ссылкой на телеканал ВВС.

Напомним, что шествия начались в Стамбуле, несмотря на распоряжение губернатора провинции запретить уличные акции в ближайшие четыре дня. По всей столице очевидцы фиксировали большие скопления правоохранительных органов. Сотрудники полиции окружили здание местной мэрии, а также перекрыли часть дорог и центральную площадь Таксим. Однако активисты собрались вблизи мэрии, Стамбульского университета и отделения полиции, в котором находится задержанный глава города.

То, что произошло, — попытка переворота. У Экрема Имамоглу не отнимают свободу быть кандидатом, у этой нации отнимают свободу избирать его Озгюр Озель, лидер Республиканской народной партии Турции

Супруга мэра Стамбула Дилек Имамоглу назвала задержание своего супруга целенаправленной политической операцией, направленной на устранение будущего президента страны. Очевидцы с места массовых протестов говорят о том, что полиция применила специальные средства для разгона студентов на территории Стамбульского университета.Люди вышли на улиц, чтобы оспорить решение руководства учебного учреждения аннулировать диплом Имамоглу о получении им высшего образования. Такое постановление было принято незадолго до ареста политика. Речь идет о том, что отсутствие высшего образования не позволяет ему официально выдвигаться кандидатом в президенты Турции.

Акции протеста после задержания Имамоглу также прошли в столице Анкаре и других турецких городах. Ожидается, что в воскресенье, 23 марта, масштабные шествия могут пройти по всей стране.

Эксперты прокомментировали протесты в Румынии.

Фото и видео: соцсети, Telegram / ВЕСТИ