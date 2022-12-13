В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа

Фатих Донмез рассказал о крупном месторождении природного газа в регионе.

Обнаруженный турецкими специалистами природный газ в акватории Черного моря способен удовлетворять бытовые потребности страны на протяжении 35 лет. Соответствующее заявление глава министерства по энергетике и природным ресурсам Фатих Донмез сделал в эфире местного телеканала CNN Türk. Чиновник объяснил, что впервые о крупном месторождении Анкаре стало известно в 2020 году. Объемы запасов оцениваются в 540 миллиардов кубометров газа.

Наши запасы 710 миллиардов кубометров газа. Это способно на 35 лет удовлетворить потребности всех жилых домов. Фатих Донмез, глава Минэнерго Турции

Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров. В настоящее время они стоят на международных рынках один триллион долларов. Политик уточнил позже законодателям в парламенте, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря природный газ начнет поступать в национальную распределительную систему с 20 апреля.

Турция планирует поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK