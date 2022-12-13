Турция планирует поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном

Фатих Донмез рассказал о планах сотрудничества между компаниями BOTAŞ и SOCAR.

Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять природный газ в европейские страны посредством общей компании. Соответствующей информацией с журналистами местного телеканала CNN Türk поделился министр по энергетике и природным ресурсам Фатих Донмез. Чиновник напомнил прессе о том, что Баку вкладывает значительные инвестиции в развитие энергетической отрасли в Турции. Национальная компания SOCAR (Госнефтекомпания) также является одним из крупнейших инвесторов в Турции.

удут новые виды сотрудничества. BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию. Мы будем поставлять газ в Европу. Мы заявили, что станем центром торговли газом. Азербайджан также поддерживает это. Балканские страны требуют газ. Фатих Донмез, глава Минэнерго Турции

Напомним, что европейский энергетический кризис усугубился в начале июля 2022 года, когда в регионе возникли первые перебои с поставками природного газа из России в ряд стран Евросоюза. Эти ограничения связаны в том числе с проблемами технического обслуживания газовых турбин "Северного потока" из-за санкционного давления Запада.

Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK