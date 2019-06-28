Видео из Турции: Подросток поймал выпавшую из окна маленькую девочку

В сети опубликовано видео спасения ребенка с камеры наблюдения.

В Турции подросток поймал на лету ребенка, выпавшего из окна.

В сети опубликовано видео чудесного спасения 2-летней девочки, которая выпала из окна. На опубликованных кадрах видно, что у дома стоят подростки и смотрят куда-то вверх. Затем один из них подбегает ближе, вытягивает руки и ловит ребенка.

Как выяснилось, спаситель 17-летний выходец из Алжира. Он работал неподалеку в мастерской и увидел малышку на окне. Феузи Забаат успел поймать девочку до того, как она коснулась земли. Ни малышка, ни Феузи не пострадали. Семья девочки считает парня героем. Сам же Феузи свой поступок не считает чем-то особенным.

Видео: YouTube/VOA News

Ранее Piter.TV публиковал видео из Китая, где мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка.

Видео: YouTube/VOA News