Фигура женщины будет отреставрирована и размещена в Археологическом музее Антальи.

В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую. Об этом сообщили местные журналисты из Hurriyet Daily News. В СМИ отметили, что находка сделана на территории древнего населенного пункта Перге (в настоящее время он находится в провинции Анталья). Ученые объяснили, что статуя представляет собой фигуру женщины эллинистического периода.

Находка состоит из двух частей: туловища и отломанной от нее головы. Эта скульптура стало первой в 2020 году, найденной в Перге. Руководство раскопками осуществляет профессор археологии Седеф Кокай Кепче, который преподает в Стамбульском университете.

После изучения скульптура будет установлена в Археологическом музее Антальи. Памятник III-го века нашей эры отреставрируют.

Напомним, что в древнем городе Перге раскопки ведутся с 1946 года. Он размещен в 18 километрах от Антальи. С 2009 году это место включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Видео: YouTube / Arkeopolis