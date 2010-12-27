В Тунисе вновь неспокойно: преступные банды грабят прохожих на улицах

Тунис, 21 августа. Злоумышленники создали банду и совершали нападения на местных жителей и туристов в тунисском городе Ла-Марса.

Правоохранители возбудили дело после жалоб молодого человека, который рассказал о нападении банды преступников. По его словам, он вместе со своим братом и друзьями шел по улице, когда их окружила банда из 15 человек. Сперва мужчины угрожали ножами, а затем избили парней. После забрали у пострадавших ценные вещи: мобильные телефоны, часы и деньги.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. По информации RealitesOnline, злоумышленники свою вину не признали, однако правоохранители оставили их под стражей. На данный момент полицейские занимаются поиском других причастных к преступлению и выясняют подробности нападения.

Заметим, что это уже не первый случай за последнее время. Неделю назад в Эль-Омаре полиция задержала опасного преступника, который подозревается в ограблении. Злоумышленник напал на мужчину и двух его дочерей на улице. Он угрожал им ножом и требовал отдать мобильные телефоны и деньги.

Примечательно, что жертвами нападения в Тунисе становятся не только местные жители и гости страны, но и сотрудники правоохранительных органов. Не так давно 42-летний мужчина выкрикивал в адрес Национальной гвардии и военнослужащих ругательства, оскорблял их. Местный житель называл стражей порядка "тиранами" и "неверующими". "Бунтаря" арестовали, а позже выяснилось, что он тесно контактировал с террористическими организациями внутри республики и за ее пределами.

Кроме того, нападения происходят и в общественных местах. Молодая пара набросилась на охранника местного клуба в его рабочее время 10 августа. Полиция, прибыв на место потасовки, попыталась разнять людей, но девушка и молодой человек напали и на них. Что стало причиной нападения, остается неизвестным.

Тунисское руководство не занимается усилением внутренней безопасности в стране, а лишь создает иллюзию "бурной" деятельности. Ярким примером является ситуация с российским судном Ural, напомнил Кm.ru. Следовавший из Новороссийска корабль был вынужден зайти в тунисский порт на ремонт. После прибытия власти североафриканской страны задержали судно и без каких-либо оснований обвинили экипаж корабля в причастности к терроризму.

На сегодняшний день ситуация в североафриканской стране вызывает лишь беспокойство. Местным жителям приходится идти на воровство и вступать в преступные группировки из-за бедности. Кроме того, некоторые граждане готовы вступить в ряды террористических организаций, чтобы получить хоть что-то. Тем временем в Тунисе за последний месяц смогли предотвратить несколько террористических актов, информирует Eg.ru. Кроме того, жители, которые недовольны проводимой руководством страны политикой, устраивают протесты и забастовки, которые, в свою очередь, усугубляют экономические процессы в республике.

Напряженная ситуация в Тунисе уже сказалась на состоянии туристической сферы страны. Такая обстановка уже заставила туристов беспокоиться за собственные жизни, и иностранцы все чаще отказываются от курортов североафриканской страны. По информации "Российского диалога", в связи с падением турпотока некоторые авиакомпании уменьшили число рейсов в Тунис, несмотря на то, что сейчас пик сезона.

Эксперты отметили, что уровень опасности в Тунисе стремительно приближается к "красному", передает Mosaica.ru.

"В отсутствие основных источников дохода целые регионы Туниса придут в волнение — населению просто нечего будет есть", — заявил политолог Александр Асафов.

По его словам, это спровоцирует протесты, бунты и все виды криминала. Асафов добавил, что легкой "добычей" для преступников станут туристы. По его мнению, уже сейчас нападения на гостей североафриканской страны стали обыденностью. Тем не менее, считает политолог, ухудшение социально-экономической ситуации лишь еще сильнее усугубит положение дел в стране, а это, признался он, уже происходит.

Фото: pixabay.com, ВКонтакте / ножи