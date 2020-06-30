В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

По подозрению в убийстве задержан 38-летний мужчина, ранее неоднократно судимый.

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней школьницы.

СУ СК РФ сообщил о задержании 38-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого, по подозрению в убийстве 13-летней девочки. Ранее Piter.TV сообщал, что после 3х дней усиленных поисков тело девочки было найдено в лесополосе недалеко от поселка Бородинский, где проживала школьница.

На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства убийства ребенка. Назначен ряд экспертиз.

Видео: СУ СК РФ