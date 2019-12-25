В Туле поезд насмерть сбил мужчину

Машинист подавал сигналы и предпринял экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось

В Туле пожилой мужчина погиб, попав под электричку.

Трагедия произошла около 12 часов сегодня, 13 августа. 63-летний мужчина на 215 км перегона "Щекино – Тула" решил перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Машинист подавал сигналы и предпринял экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Фото:Pixabay