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В Тосно мужчина попал под электричку
Сегодня, 14:20
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В Тосно мужчина попал под электричку

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Пострадавший остался жив. Его везут в больницу.

В Тосно местный житель попал под колеса электрички. Об этом сообщили в пресс-службе  аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Прибывшие на место случившегося спасатели попытались помочь мужчине. Они эвакуировали его на носилках, вызвали скорую помощь и передали медикам. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Приозерском шоссе 69-летняя пенсионерка оказалась под колесами машины.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, попал под электричку, скорая, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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