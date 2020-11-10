В Тосно мужчина попал под электричку

Пострадавший остался жив. Его везут в больницу.

В Тосно местный житель попал под колеса электрички. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Прибывшие на место случившегося спасатели попытались помочь мужчине. Они эвакуировали его на носилках, вызвали скорую помощь и передали медикам. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv