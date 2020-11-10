На Приозерском шоссе 69-летняя пенсионерка оказалась под колесами машины

Пострадавшая умерла в больнице.

Страшное ДТП произошло в Ленинградской области в субботу. На Приозерском шоссе иномарка Daewoo Nexia сбила пенсионерку. Бабушка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

Машина переехала 69-летнюю женщину, когда она переходила через дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу. Вечером она умерла от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло накануне днём в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и 47 региону.

Известно, что за рулем легковушки находился 42-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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