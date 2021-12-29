В Туле осудили трех человек, помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетов

Вынесены приговоры Петру Каткову, Игорю зайцеву и Александру Зеленцову.

Центральный районный суд Тулы признал вину трех человек, помогавших российскому оппозиционеру Алексею Навальному получать нелегально выписки с телефонных счетов. Мужчины представились сотрудниками правоохранительных органов.

Игорю Зайцеву и Петру Каткову назначено наказание в колонии-поселения в виде двух лет лишения свободы каждому со штрафом в размере 90 тысяч рублей. Александр Зеленцов также признан виновным и приговорен к лишению свободы на три года. пресс-служба суда

Суд также постановил, что относительно части 5 статьи 69 УК РФ Зеленцов будет лишен свободы на срок в четыре года. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Речь идет о совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и наказания, которое ранее было назначено по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 3 июня 2021 года. До вступления приговора в законную силу мера пресечения для фигурантов остается прежней. Они будут находиться под домашним арестом, кроме Зеленцова. Он уже взят под стражу.

В Москве арестованы три человека, продавшие Навальному через даркнет личные данные граждан.

Фото: Piter.tv

