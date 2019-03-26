В Туле БМД протаранила Land Rover

Накануне вечером, 25 марта, в Туле БМД протаранила крутой внедорожник.
Авария произошла поздним вечером на Октябрьской улице. Военная машина БМД врезалась в Land Rover. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, что один из военных вылез наружу. Водитель внедорожника ходит рядом со своей машиной. Позднее к месту аварии приехали сотрудники ГИБДД.
По какой причине произошла авария, не сообщается. Пострадавших в аварии нет. В соцсетях шутят, что для Тулы такие аварии становятся классикой.
Накануне на Piter.TV: фото и видео с места жуткой аварии в Брянске, где погибли 4 человека.
Видео: т-м/ РУ_ЧП
Фото: ВК, ЧП Тула
Оставить комментарий