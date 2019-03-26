В Туле БМД протаранила Land Rover

В сети опубликовано видео с места необычного ДТП.

Накануне вечером, 25 марта, в Туле БМД протаранила крутой внедорожник.

Авария произошла поздним вечером на Октябрьской улице. Военная машина БМД врезалась в Land Rover. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, что один из военных вылез наружу. Водитель внедорожника ходит рядом со своей машиной. Позднее к месту аварии приехали сотрудники ГИБДД.

По какой причине произошла авария, не сообщается. Пострадавших в аварии нет. В соцсетях шутят, что для Тулы такие аварии становятся классикой.

Накануне на Piter.TV: фото и видео с места жуткой аварии в Брянске, где погибли 4 человека.

Видео: т-м/ РУ_ЧП

Фото: ВК, ЧП Тула