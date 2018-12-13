Петербуржцы пожаловались на зловонную кучу мусора в Тучковом переулке

Отходы рассыпаны возле мусорных баков на тротуаре, их разносят чайки.

Утром 29 мая жители Василеостровского района пожаловались на зловонную кучу мусора возле дома 11/15 в Тучковом переулке. Горожане опубликовали в сети фотографию с места происшествия.

На снимке видно огромную гору отходов, которые лежат возле мусорных баков на тротуаре. Свидетели этого нелицеприятного зрелища сообщают, что чайки разносят мусор по району. Рядом со свалкой ощущается резкий неприятный запах.

Ранее мы писали, что с дома на Васильевском острове отвалился целый пласт штукатурки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб