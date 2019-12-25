В "Тоттенхэме" опровергли слухи о возможном трансфере Артема Дзюбы

Директор по развитию английского "Тоттенхэма" Роман Дубов в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.
Перейдет ли Дзюба в "Тоттенхэм"? Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в "Тоттенхэме" мы не увидим. Однако время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах.
Роман Дубов, директор по развитию "Тоттенхэма"
Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.
Ранее в Сети появилась информация об интересе "Лацио" к Артему Дзюбе".
Фото: fc-zenit.ru
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