В "Тоттенхэме" опровергли слухи о возможном трансфере Артема Дзюбы

Директор по развитию английского "Тоттенхэма" Роман Дубов в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.

Перейдет ли Дзюба в "Тоттенхэм"? Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в "Тоттенхэме" мы не увидим. Однако время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах.

Роман Дубов, директор по развитию "Тоттенхэма"