В Тосно сварщик получил 70% ожоги во время взрыва топливного бака

Он находится в тяжелом состоянии.

В Тосненском районе Ленобласти мужчина получил серьёзные ожоги в результате взрыва топливного бака. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне около 16:00 в полицию позвонил 21-летний молодой человек. Он рассказал, что в Тосно у дома № 4 по Московскому шоссе на территории автостоянки пострадал рабочий. Тот проводил сварочные работы на прицепе рефрижераторе, во время этого взорвался топливный бак автомобиля Volvo.

Пострадавший получил ожоги 51-70% различных частей тела. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV