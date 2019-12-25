В Тосно сварщик получил 70% ожоги во время взрыва топливного бака

В Тосненском районе Ленобласти мужчина получил серьёзные ожоги в результате взрыва топливного бака. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне около 16:00 в полицию позвонил 21-летний молодой человек. Он рассказал, что в Тосно у дома № 4 по Московскому шоссе на территории автостоянки пострадал рабочий. Тот проводил сварочные работы на прицепе рефрижераторе, во время этого взорвался топливный бак автомобиля Volvo.
Пострадавший получил ожоги 51-70% различных частей тела. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Накануне воришка оставил охраннику "Окея" химический ожог.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все