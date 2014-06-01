В Тосненском районе закончили ремонт Ульяновского шоссе

В среду, 27 октября, завершился ремонт основного подъезда к железнодорожной станции Саблино в Тосненском районе – Ульяновского шоссе. Рабочие отремонтировали почти два километра покрытия.
Дорогу ремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги": асфальт уложили в два слоя, отремонтированы водопропускные трубы, установили новые остановки для общественного транспорта.
Специалисты "Ленавтодора" обнаружили недочеты при проверке объекта, поэтому подрядчик исправляет их на данный момент.
Дорога идет Ульяновки к Московскому шоссе.
В администрации Ленобласти уточнили, что в этом году в районе отремонтировали два подъезда к Рябово, подъезд к Тосно, Вокзальную улицу в Тосно и Никольское шоссе.
Ранее мы писали, что автосалоны Петербурга закроются в нерабочие дни.
Фото: Piter.tv
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