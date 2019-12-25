В Ленобласти неизвестный сбил насмерть пенсионера и скрылся

При этом видимых повреждений на теле 66-летнего мужчины не нашли. Тело направили в морг.

Смертельная авария произошла вечером 2 марта в Тосненском районе Ленобласти. Неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла на подъезде к поселку Гладкое в 19:30. Житель Никольского попал под колеса машины вне зоны пешеходного перехода и погиб на месте. При этом видимых повреждений на теле 66-летнего мужчины не нашли. Тело направили в морг для установления причины смерти.

По факту ДТП ведется проверка.

Накануне пенсионер на парковке у ТЦ "Академический" сбил насмерть 84-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv