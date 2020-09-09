В Торонто задержали мужчину с мачете

Мужчина успел ранить прибывшего на место патрульного.

Полиция канадского Торонто задержала мужчину, который таранил на своем автомобиле другие машины на шоссе, а после угрожал местной жительнице мачете. Об этом сообщили местные журналисты из телеканала Global News. В СМИ отметили, что полиция города получила сообщение об агрессивном поведении гражданина, который может находиться в неадекватном состоянии.

Патруль быстро прибыл на место происшествия. Нарушитель спокойствия начал врезаться в служебные машины. Правоохранительные органы смогли заблокировать автомобиль преступника. Во время задержания один из офицеров получил ранения. О серьезности его травм телеканал не упомянул.

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Видео: Global News