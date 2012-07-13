Решением суда каждому задержанному приезжему назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.

В Томской области задержали на пилораме пять нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Рейды с целью выявления нелегальных мигрантов провели в селе Зоркальцево. Правоохранители проверили документы у более чем 50 иностранцев и установили пять работников одной из пилорам, которые нарушили режим пребывания на территории РФ. Их доставили в ОМВД России по Томскому району, где в отношении них полицейские составили протоколы.

Решением суда каждому задержанному приезжему назначили штраф в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, трое нелегальных мигрантов будут выдворены за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени в ходе рейдов выявили 15 нелегальных мигрантов.

Видео: УМВД по Томской области