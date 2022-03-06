В Тольятти мужчина напал с ножом на членов семьи и убил двух сестер

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство и покушение на убийство двух лиц").

В Тольятти мужчина напал с ножом на членов семьи и убил сестру. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 6 марта. Мужчина распивал алкогольные напитки с друзьями. После этого он вернулся домой и поссорился с одной из старших сестер. Конфликт возник на бытовой почве. В результате мужчина не справился с агрессией и ударил сестру ножом в грудь. Девушка скончалась в квартире. Затем злоумышленник напал на 68-летнего отца, но он выжил. Также по версии следствия, мужчина убил свою вторую сестру. Ее тело было найдено возле входной двери. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство и покушение на убийство двух лиц"). Полицейским быстро удалось найти преступника.

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Видео: Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области