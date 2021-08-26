Около 200 человек тушат возгорание в лесничестве.

В Тольятти локализовали лесной пожар. Об этом рассказали региональные представители экстренного ведомства. Известно, что на территории третьего квартала местного лесничества пострадало 0,5 га. Специалисты напомнили, что в области с 18 часов 25 августа введен режим чрезвычайной ситуации (с 17 часов по московскому времени).

К ликвидации пламени привлечены силы 197 человек, 64 единиц специальной техники, а также военно-транспортный самолет Ил-76, два вертолета Ми-8 от ГУ МЧС. Ранее режим ЧС в Тольяттинском городском лесничестве был введен в июле текущего года.

Спасатели эвакуировали около 100 человек из-за пожара в центре Мурманска.

Видео: ВК/ЧП Самара | Тольятти