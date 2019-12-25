Соглашение затрагивает актуализацию основных параметров федеральной схемы обращения с ТКО и оформление земельных участков.

В Тыве создадут заводы по переработке и сортировке отходов. Как сообщил телеканал "360", общая мощность комплексов может составить до 130 тысяч тонн в год.

Дорожная карта подписана генеральным директором ППУ "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым и главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Она подразумевает согласование основных параметров федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и внесение изменений в территориальную схему Республики. Кроме того, соглашение затрагивает актуализацию основных параметров федеральной схемы обращения с ТКО и оформление земельных участков.

Объекты по обращению с отходами будут включать в себя комплексы по утилизации, компостированию и сортировке отходов. Планируется, что в проект инвестируют до 1,5-2 млрд рублей. Строительство завершат в 2024 году.

Ранее мы сообщили, что российские миллиардеры потеряли $39 миллиардов из-за обвала рынка.

Фото: pixabay