Приднестровье: Кишинев не разрешает оплатить долг "Газпрому"

Глава региона Владимир Красносельский ждет лицензию на контакты с компанией.

Кишинев не разрешает оплатить долг "Газпрому". Такое заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал глава непризнанного Приднестровья Владимир Красносельский. Чиновник заметил, что власти региона способны выплатить поставщику из России сумму, превышающую семь млрд долларов.

Напомним, что ранее президент Молдавии Майя Санду объявила прессе, что общий государственный долг республики перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. Большая часть из этой суммы принадлежит Тирасполю из Приднестровья, а правый берег Днестра должен Москве только 430 миллионов долларов.

Мы готовы с "Газпромом" рассмотреть вариант оплаты. Это, скажем так, может быть любой период времени, главное - сам факт согласия оплаты за этот долг, и мы от него не отказываемся. Владимир Красносельский, глава Приднестровья

Эксперт напомнил, что для оплаты задолженности у сторон должны быть прямые договоренности и взаимоотношения. В настоящее время правительство региона направило письмо премьер-министру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой предоставить соответствующую правовую лицензию.

Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости