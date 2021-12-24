Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах

Владимир Красносельский оценил урегулирование конфликта в регионе с Кишиневом.

Глава непризнанного Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах. Владимир Красносельский дал интервью журналистам "РИА Новостей". Во время общения со СМИ чиновник заметил, что официальный Тирасполь не видит заинтересованности у коллег из Кишинева в проведении встречи в рамках формата "5+2". В нем должны участвовать Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ.

Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат. Владимир Красносельский, глава Приднестровья

Чиновник ответил на вопрос о том, получило ли Приднестровье ответ от Молдавии по запросу. Красносельский заметил, что никакой реакции от Кишинева не последовало. Однако он уточнил, что между сторонами существует двусторонняя повестка дня, которая требует обсуждения. В частности, речь идет о подписанных ранее соглашениях, необходимых к исполнению.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости