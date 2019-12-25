Экс-президента Молдавии Додона допросят по делу о хищении госсредств

В генпрокуратуре не отрицают, что бывшему главе государства могут предъявить подозрение.

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генеральную прокуратуру. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.

Экс-главу государства допросят по уголовному делу, связанному с хищением государственных денег. В генпрокуратуре не отрицают, что Додону могут предъявить подозрение. Его вызвали на допрос в грядущий понедельник, 27 декабря.

Уточняется, что дело связано с хищением финансовых средств государства при импорте электроэнергии в Молдову. Оно было возбуждено в сентябре текущего года. По версии следствия, в 2008 году закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний.

Предполагается, что в данной схеме участвовали несколько должностных лиц из государственных ведомств, а также их зарубежные сообщники. Общая сумма ущерба составляет почти 12 миллионов долларов.

Ранее президент Таджикистана поручил улучшить преподавание русского в стране.

Фото: Facebook / Igor Dodon