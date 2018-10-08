В TikTok пройдут виртуальные экскурсии по Петербургу

Всего подготовлено 4 тематических экскурсии.

С понедельника, 24 мая, по воскресенье, 30 мая, для популярной платформы TikTok подготовили четыре тематические онлайн-экскурсии, передает комитет по развитию туризма.

Экскурсии приурочены к годовщине основания Петербурга. Также среди участников разыграют подарки и скидки. Ряд магазинов, музеев и ресторанов предоставят специальные предложения пользователям сети. Чтобы стать участником проекта, нужно снять видеоролик об одном из партнеров и разместить его в TikTok с хештегами #ПокажиПитер #ябылвспб2021.

В понедельник пройдет стрим из Планетария на аккаунте TikTok @okanutie, во вторник зрителям покажут тайны Елисеевского магазина на аккаунте TikTok @russia.travel.official, в среду участники "прогуляются" по Севкабель Порту с пользователем TikTok @juli_proeto, в четверг проведут экскурсию по музею "Гранд Макет Россия" на аккаунте TikTok @visitpetersburg.

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Фото: Piter.tv