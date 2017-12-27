В Тихвинском районе задержали группу наркоторговцев гашишем и амфетамином

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками поймали банду драгдилеров виз Ленобласти.

В Тихвинском районе Ленобласти правоохранительные органы изъяли около 320 граммов амфетамина и 150 граммов гашиша. Полиция задержала подозреваемых в хранении и продаже запрещенных веществ в поселке Цвылево.

Сообщается, что преступниками оказались четверо молодых людей от 17 до 34 лет. Организаторов банды считают 32-летнего мужчину, который завербовал помощника и юных сбытчиков: 17-летнего юношу и 27-летнего молодого человека.

Оперативники также проверили места жительства и работы подозреваемых.Там обнаружено еще некоторое количество нелегальных веществ. Выяснились сведения о конспиративной квартире, в котором злоумышленники хранили и фасовали продукцию.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Трое находятся под стражей.