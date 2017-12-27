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В Тихвинском районе задержали группу наркоторговцев гашишем и амфетамином
Вчера, 14:00
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lesjasap
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В Тихвинском районе задержали группу наркоторговцев гашишем и амфетамином

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками поймали банду драгдилеров виз Ленобласти.

В Тихвинском районе Ленобласти правоохранительные органы изъяли около 320 граммов амфетамина и 150 граммов гашиша. Полиция задержала подозреваемых в хранении и продаже запрещенных веществ в поселке Цвылево. 
 
Сообщается, что преступниками оказались четверо молодых людей от 17 до 34 лет. Организаторов банды считают 32-летнего мужчину, который завербовал помощника и юных сбытчиков: 17-летнего юношу и 27-летнего молодого человека. 
 
Оперативники также проверили места жительства и работы подозреваемых.Там обнаружено еще некоторое количество нелегальных веществ. Выяснились сведения о конспиративной квартире, в котором злоумышленники хранили и фасовали продукцию.  
 
В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Трое находятся под стражей.
 
Отметим, что в Дзержинском районном суде осудили банду за незаконный вывод крупных денежных средств.
Теги: банда , ленобласть , наркоторговцы , поселок цвылево , тихвинский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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